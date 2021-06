Basketball : Philadelphie répond à Atlanta, Utah démarre bien

Les Sixers, grâce à Joel Embiid, ont remis les pendules à l’heure face aux Hawks de Capela (118-102) en play-off NBA. Utah a pris les devants (112-109) contre les Clippers.

Embiid tout-puissant

Le shooteur remplaçant (14 pts) a continué sur sa lancée au début du 4e quart-temps, avec deux autres banderilles lointaines, qui ont creusé un peu plus l’écart (107-88). Et cette fois de façon définitive.

Mitchell renversant

Utah était en effet mené de treize points à la pause, après une première période passée à rater quasiment tout ce qui était possible de l’être. Sa jeune star a alors pris les choses en mains, et tout a changé. Il a d’abord mis dix pions d’affilée en deux minutes pour débuter le 3e quart-temps, qui ont secoué les Clippers, voyant in fine fondre leur avance dix minutes plus tard (79-79).