L’ancien président de la BNS a annoncé jeudi sur Twitter qu’il jetait l’éponge dans la course à la présidence de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). «Je regrette de n’être pas parvenu à recueillir le soutien étendu dont le futur lauréat aura besoin pour être un leader fort et efficace», a-t-il écrit pour expliquer sa décision.