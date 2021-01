Secrétariat général : Philipp Hildebrand toujours en course pour l’OCDE

Le candidat suisse à la succession à la tête de l’OCDE, reste en lice pour le troisième tour, se félicite jeudi le Conseil fédéral.

Il ne reste plus que cinq candidats pour le troisième tour dans la course à la succession pour diriger l’OCDE. Et le Suisse Philipp Hildebrand en fait partie, annonce le Conseil fédéral jeudi en se félicitant de cette «victoire d’étape» et en lui réitérant son soutien pour la suite.