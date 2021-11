Football – Philipp Studhalter est le nouveau président de la SFL

En mai 2021, les représentants des clubs avaient posé les bases de la mise en place d'une nouvelle structure organisationnelle au sein de la SFL en modifiant les statuts. Les représentants des clubs avaient exigé une délimitation plus claire entre la direction stratégique et toutes les tâches opérationnelles, la modernisation des structures, plus de clarté et de transparence pour les clubs concernant les décisions du comité ainsi qu'une collaboration plus efficace avec les clubs.