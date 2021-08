Hockey sur glace - Philippe Baechler est le nouveau président de Genève/Servette

La situation revient à la normale à Ge/Servette. Après un hiver agité et la démission du conseil d’administration présidé par Laurent Strawson en février, le club a vécu une période de transition. À la présidence intérimaire, Didier Fischer, par ailleurs président du conseil de fondation de l’actionnaire du club, la Fondation 1890. Une situation difficilement tenable sur le long terme. C’est ainsi que Philippe Baechler, qui avait intégré le board le 11 mai dernier en compagnie de Yasmine Firmenich Luginbühl et Cyril de Bavier, a été nommé à la présidence du club des Vernets.

Projeté dans la lumière

Cet assureur et financier de la place genevoise est âgé de 54 ans. Il entrera en fonction officiellement le 1er septembre. «Je suis un fidèle supporter et soutien du club depuis plus de vingt ans, explique celui qui est projeté dans la lumière de la vie publique pour la première fois. Didier Fischer m’a approché en mars et j’ai pris le temps de bien réfléchir avant d’accepter sa proposition. J’ai dû notamment convaincre mon épouse et mes deux enfants que je prenais la bonne décision.»