Genève - Philippe Chevrier: «Je ne suis pas près de raccrocher»

À un âge où certains songent à la retraite, lui n’a pas l’intention de raccrocher les gants de cuisine. «J’aurai 62 ans, cette année, et je suis comme tous les bons produits qui vieillissent bien: encore meilleurs plus tard.» Le Genevois a beau être considéré comme le monstre sacré de la gastronomie à Genève (2 étoiles Michelin, 19 points Gault & Millau pour son restaurant du Domaine de Châteauvieux, à Satigny, qu’il a repris en 1987), Philippe Chevrier est un éternel jeune homme dont la tête bouillonne de projets. Début mai, son groupe reprendra notamment une nouvelle enseigne à la rue du Rhône, l’artère la plus huppée du canton.

Cette semaine, le chef et Krug ont annoncé leur collaboration. Celui qui est, depuis peu, lauréat du Mérite culinaire suisse 2022 rejoint donc le club des 185 cuisiniers internationaux ambassadeurs de la prestigieuse marque de champagne du groupe LVMH. Une fois par an, ils se réunissent pour un atelier afin de rédiger un livre de recettes autour d’un ingrédient à accorder avec le vin roi de la Champagne.

Pourquoi êtes-vous devenu l’ambassadeur d’une marque de champagne?

Les ambassadeurs de Krug partagent avec la maison la même vision de la qualité. Ils se retrouvent pour échanger et travailler un produit. L’an dernier, l’oignon. Cette année, le riz. C’est, en somme, le rendez-vous de l’excellence avec un champagne qui correspond bien à la gastronomie.

Le champagne n’est donc pas cantonné à l’apéritif…

Pas du tout. Krug produit des vins qui ont une telle structure qu’ils peuvent accompagner de nombreux mets. Avec un rosé, par exemple, je propose, à Châteauvieux: un homard et son risotto à la truffe, plat créé à l’occasion de la collaboration. Dans l’accord mets et vin, en général, tout est question d’équilibre. Ce rosé pourrait se marier avec des produits riches et puissants tels qu’une viande rouge, du cabri, des morilles et des asperges.

Idem avec du blanc?

Oui! Le champagne blanc ou rosé, c’est merveilleux, avec un bel agneau. Dans le même ordre d’idées, on a trop tendance à penser que le rouge s’impose avec le fromage. Aujourd’hui, on en est revenu. Le blanc enlève le côté pâteux, ça allège. Le champagne allège aussi et c’est un exhausteur de goût qui tient la route avec du veau ou une belle volaille.

Homard bleu de Bretagne

snacké à la plancha, risotto carnaroli

à la truffe noire, jus de carapaces.

Vous avez ouvert 12 établissements, à Genève, et vous en dirigez 6 actuellement. Quel sera le prochain?

Ça sera un tout petit truc qui ouvrira le 5 mai. Nous reprenons Les Aviateurs, un bar-café à la rue du Rhône, chez Globus. Il y a une part de nostalgie dans ce projet. Autrefois, juste en face, il y avait un tea-room, Le Cristallina (ndlr. de 1952 à 2007), où, quand j’étais gamin, ma mère m’emmenait après un rendez-vous chez le dentiste. J’y buvais un milk-shake qui était la récompense. Je m’en réjouissais tellement que j’allais chez le dentiste avec le sourire.

Que servira cette nouvelle enseigne?

Je veux conserver l’esprit bar à café. Le matin, il y aura des viennoiseries. À midi, une petite collation: un burger, des tartes, des quiches. L’après-midi, des pâtisseries. Il y aura aussi de l’alcool.

C’est facile d’ouvrir un restaurant. La difficulté consiste à trouver du personnel de qualité pour s’en occuper. Philippe Chevrier

Le groupe M3, d’Abdallah Chatila, ouvre aussi de nouveaux commerces de bouche et des restaurants à Genève. Comment considérez-vous ce concurrent?

Le soleil brille pour tout le monde. C’est bien que des gens valorisent des lieux, comme l’Auberge du Lion d’or à Cologny, dont les patrons partent à la retraite. Je suis un entrepreneur, pas un homme d’affaires. Ça fait 35 ans que je suis ici: je ne vois pas M3 comme un concurrent. Plus on aura de bonnes tables, plus on fera parler de Genève.

M3 a l’ambition d’ouvrir un commerce dans toutes les communes genevoises. C’est du jamais-vu…