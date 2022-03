Hockey - Philippe Furrer délivre les Dragons à la 105e minute

Dans une folle explosion de joie, Philippe Furrer a offert un deuxième point à son équipe au terme d’un duel âpre et spectaculaire et finalement fou. Le record du match le plus long de l’histoire du championnat de Suisse datait de 2019. Berne avait plié son quart finale contre GE Servette après 117 minutes et 43 secondes grâce à Mark Arcobello qui avait exploité une bourde de Mike Völlmin. Cette fois, le héros portait un Dragon sur son chandail et il a eu la bonne idée d’y aller d’un solo assez exceptionnel à la 105e.