Hockey sur glace – Philippe Furrer dira stop à la fin de la saison

«La saison se déroule jusqu’à présent selon nos vœux», a-t-il écrit. Le club fribourgeois est en effet en tête du championnat de National League, et assuré de le rester jusqu’en 2022. Furrer poursuit: «Nous avons vécu cette saison de nombreuses parties, belles et fortes émotionnellement parlant. Ma passion pour le jeu est intacte, et je me réjouis de pouvoir revenir sur la glace.»

Le défenseur fribourgeois Benoit Jecker (27 ans) a par contre choisi de prolonger son aventure avec les Dragons de deux années supplémentaires. Jecker a effectué sa formation au sein du mouvement juniors de Fribourg-Gottéron, avant de rejoindre Davos, puis le HC Bienne et le HC Lugano en National League. Pour la saison 2020-2021, Jecker est donc revenu dans son club d'origine. «Fribourg-Gottéron m'offre des perspectives et a de grandes ambitions. Je me réjouis de faire partie de cette équipe à l'avenir également», a expliqué Benoit Jecker.

Philippe Furrer - 101 sélections avec l’équipe de Suisse, une médaille d’argent aux Mondiaux 2013 et deux participations olympiques - avait déjà annoncé sa retraite internationale au début du mois de novembre dernier (il n’entrait plus dans les plans du coach national Patrick Fischer). Et voilà qu’il annonce sa retraite tout court: «Il faut arrêter quand tout est le plus beau possible, et je ne veux pas ignorer les signes du temps qui passe. Mon corps m’a fait comprendre ces derniers jours et ces dernières semaines que le moment était venu pour moi de quitter le monde du hockey professionnel.»