Escroquerie

Le pâtissier Philippe Guignard condamné à 18 mois de prison ferme

Le célèbre artisan vaudois a été reconnu coupable d’escroquerie par métier et de gestion déloyale ce mardi par le Tribunal correctionnel du Nord vaudois. Il avait détourné plus de 3,2 millions de francs pour éponger des dettes.

Autrefois star des fourneaux, patron de plusieurs établissements renommés et président du Lausanne-Sport, Philippe Guignard s’est retrouvé ruiné en quelques années.

Le pâtissier vaudois a été condamné pour avoir grugé seize personnes entre 2011 et 2013 avec un projet immobilier dans son fief à Orbe. Il avait en réalité détourné leur argent, plus de 3,2 millions de francs, pour éponger des dettes personnelles et celles de sa société, alors aux abois.