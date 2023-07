Philippe Lacheau donnera vie au Marsupilami sur grand écran

Le comédien, réalisateur et animateur de «LOL: Qui rit, sort!» a partagé une vidéo dans laquelle il confie à ses abonnés que lui et ses copains de La bande à Fifi ont commencé à travailler sur leur prochain film. «On ne peut rien vous dire, à part que ça sera une adaptation. Après, une adaptation de quoi? Ça, on préfère garder le mystère», dit-il, alors qu’une grande peluche Marsupilami apparaît dans un miroir derrière lui.