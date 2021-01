Le conseiller d’État vaudois est confronté à de nombreux appels de personnes désespérées par la situation économique et sanitaire actuelle. Capture écran RTS

Des fermetures prolongées probablement jusqu’à fin février et des appels à l’aide qui se multiplient dans la restauration et dans les milieux culturels ou de loisirs: c’est la réalité que doit affronter le conseiller d’État vaudois Philippe Leuba en charge de l’économie. Invité jeudi dans l’émission «Forum» sur la RTS, il a dressé un état des lieux sans concession de la situation vécue par certains: «Il y a des secteurs économiques qui sont à l’agonie, j’utilise ce terme à dessein, et c’est souvent l’œuvre d’une vie professionnelle qui est ainsi menacée, quand vous êtes restaurateur depuis trente ans…»

Après avoir précisé que ces mesures n’étaient pas prises «de gaieté de cœur, ni à l’échelon fédéral ni à l’échelon cantonal» et qu’il s’agissait pour lui d’un «crève-cœur», il a listé les aides vaudoises décidées il y a un mois pour plus de 100 millions de francs. Aux personnes qui se plaignent de la lenteur du système: «Je les comprends, répond-il, mais il faut aussi voir ce que nous faisons…» Ainsi 60% des demandes de complément pour les réductions des horaires de travail (RHT) ont été payées, 55,6% des indemnités de fermeture ont été versées, 89% des 60 millions de francs de l’opération Welcome ont été utilisés…

RHT: de deux à cent personnes!

«Donc tout roule?», s’est risqué le journaliste… «Ah de loin pas, ouh non de loin pas…, répond Philippe Leuba. Je n’éprouve aucune satisfaction parce que je suis confronté aux gens, parce que l’une des caractéristiques d’un conseiller d’État, c’est que vous êtes abordable, mon natel est public et je reçois des appels désespérés… Je vois la réalité et je vois le côté insatisfaisant de ce que nous faisons. Mais cela ne veut pas dire que nous ne faisons rien.»