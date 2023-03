Vaud : Philippe Leuba fait son entrée au gouvernement de… l’Eglise réformée

Ancien patron du sport et de l’économie du canton de Vaud, le PLR Philippe Leuba intègre le monde spirituel après une longue carrière politique marquée par quinze ans de présence dans les rangs du gouvernement, qu’il a quitté durant l’été passé. Il a été élu samedi au Conseil synodal de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (EERV) en compagnie de Laurence Bohnenblust-Pidoux et Michel Blanc, a annoncé l'EERV sur les réseaux sociaux. Laurence Bohnenblust-Pidoux a récolté 64 voix, Philippe Leuba, 59, et Michel Blanc a eu 44 suffrages. L’entrée en fonction de ce trio élu dès le premier tour est prévue en septembre prochain.