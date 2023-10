Elections fédérales: Philippe Nantermod provoque un 2e tour en Valais

La décision a été prise lundi soir à Martigny, lors de l’assemblée du PLR: Philippe Nantermod se remet dans la course au Conseil des États, relate «Le Nouvelliste» . Cette décision provoque un deuxième tour en Valais , qui aura lieu le 12 novembre prochain.

À noter que les deux sortants centristes, Beat Rieder et Marianne Maret, restent les favoris pour le second tour. Pourtant, malgré plus de 18’000 voix de retard sur Marianne Maret, Philippe Nantermod veut y croire.