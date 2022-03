Présidentielle française : Philippe Poutou rejoint de justesse les onze candidats en lice

Quatre femmes et huit hommes se sont officiellement lancés dans la course à l’Elysée.

Le Conseil constitutionnel a validé lundi 12 candidatures pour le premier tour de la présidentielle d’avril, a annoncé son président Laurent Fabius dans une déclaration diffusée par vidéo. «Ce matin, conformément à la Constitution et aux textes en vigueur, le Conseil constitutionnel a arrêté la liste officielle des candidates et candidats pour l’élection à la Présidence de la République qui aura lieu les 10 et 24 avril prochains», a expliqué Fabius.

Le Conseil constitutionnel s’est aussi assuré du «consentement» des candidats à participer à l’élection et a «constaté» le dépôt d’une déclaration de patrimoine et d’une autre d’intérêt et d’activité, a précisé Laurent Fabius. Philippe Poutou, déjà candidat en 2017 et 2012, a été le dernier à se joindre à la liste. Le conseiller municipal de Bordeaux ne disposait que de 439 parrainages jeudi, selon le dernier comptage publié.