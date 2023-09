Philippe Shangti exposera sa collection Seven à Lausanne

L’une de ses œuvres les plus connues est un portrait d’Iris Mittenaere, intitulé «I’m Iris, I’m Not a Princess» qui s’est vendu 40’000 euros aux enchères au profit de l’association Smile Train en 2018. Reconnu dans le monde entier, Philippe Shangti, 40 ans, présentera sa dernière collection en date, sur le thème des sept péchés capitaux, à la foire internationale d’art contemporain de Lausanne, du 28 septembre au 1er octobre 2023.

S’il pratique la photo depuis qu’il est enfant – il assure qu’il existe des clichés de lui à 5 ans avec un appareil dans les mains – ce n’est que dans la vingtaine que Philippe Shangti a réalisé qu’il pouvait en faire son métier. «Je suis arrivé à Saint-Tropez pour le travail, je faisais du design, et au bout d’une année, j’ai ouvert les yeux sur les fléaux du monde de la musique. J’ai découvert la drogue, les excès et j’ai voulu dénoncer ça, ainsi que le déni des gens. J’ai réalisé une œuvre qui s’appelait «No Cocaine Here» et ça a été le départ de toute ma carrière artistique. L’oeuvre a attiré des galeristes et des collectionneurs», raconte-t-il.

De fil en aiguille, l’artiste français s’est fait connaître et a acquis une renommée internationale et a eu la chance de rencontrer des stars devenues des amis comme Karl Lagerfeld, Michael Douglas ou encore Sylvester Stallone. Quant aux collaborations avec les célébrités, Philippe Shangti ne les force jamais, préférant que les choses se passent naturellement ou qu’on vienne parfois le chercher. «Pour David Guetta par exemple, c’est lui qui m’a sollicité. Il voulait à tout prix que je réalise une œuvre inspirée de mes fameux «Luxury Dinners», se souvient-il. Son rêve aujourd’hui serait de réunir tous ceux qui comptent: «J’adorerais mettre en scène tous les artistes de notre temps. J’y travaille!»

Dans tout ce qu’il réalise, l’homme souhaite faire passer un message: «Dans notre monde moderne et compliqué, j’essaie de faire raisonner les consciences et d’aller toucher et perturber les gens, tout en faisant en sorte qu’ils prennent du plaisir, que ça soit agréable à regarder et qu’on ait envie de partager les œuvres.» Avec la collection «Seven», évoquant les sept péchés capitaux, Philippe Shangti veut que l’on comprenne que ces péchés ne sont pas mauvais en soi, mais que le mal arrive si on fait des excès. «Le danger, c’est de ne pas en être conscient et d’en abuser», résume-t-il.