Asie : Philippines: coup d’envoi de la campagne présidentielle

Le coup d’envoi de la campagne présidentielle aux Philippines a été donné mardi, le fils de l’ancien dictateur et homonyme Ferdinand Marcos faisant figure de favori pour succéder au président autoritaire Rodrigo Duterte.

Plus de 35 ans après que les Philippines ont tourné la page de la dictature de Ferdinand Marcos, les sondages prédisent la victoire écrasante de son fils, Ferdinand «Bongbong» Marcos Jr, lors des élections du 9 mai.

Porté par sa tonitruante campagne sur les réseaux sociaux et son alliance avec Sara Duterte, la fille aînée du président et candidate à la vice-présidence, Marcos Jr, une des figures les plus populaires de l’archipel, entend «unifier le pays».