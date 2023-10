Manille accuse des navires chinois d’avoir délibérément provoqué des collisions

Les collisions sont survenues au moment où les Philippines conduisaient une mission de ravitaillement habituelle. via REUTERS

«Les navires des garde-côtes et des milices maritimes chinoises, en violation flagrante du droit international, ont harcelé et heurté intentionnellement l’Unaiza May 2 et le navire des garde-côtes philippins BRP Cabra» pendant «des opérations légitimes de rotation et de réapprovisionnement dans la zone économique exclusive des Philippines», a déclaré lundi à la presse le ministre philippin de la Défense, Gilbert Teodoro.

«Nous sommes ici pour dénoncer dans les termes les plus forts cette violation flagrante et cet acte illégal dans la zone économique exclusive de 200 miles nautiques et l’obscurcissement de la vérité par la Chine, qui déforme l’histoire pour parvenir à ses propres fins», a ajouté le ministre. Ces propos surviennent quelques heures après que le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a rencontré des responsables chargés des questions de sécurité et ordonné à la garde côtière d’enquêter sur l’incident, «pris au sérieux au plus haut niveau du gouvernement», selon ses communicants.

Manille et Pékin se rejettent la responsabilité de deux collisions survenues dimanche près de l’atoll Second Thomas Shoal, dans les Spratleys. La marine philippine y est stationnée et Pékin déploie des navires pour faire valoir ses revendications territoriales. Lundi, Manille a convoqué l’ambassadeur de Chine tandis que Pékin a émis une protestation «solennelle» à l’adresse des Philippines.

Protestations

L’ambassadeur chinois Huang Xilian, indisponible, a été représenté par son chef de mission adjoint lors de la réunion organisée au ministère philippin des Affaires étrangères, selon la porte-parole du ministère, Teresita Daza. «Ayungin Shoal fait partie de notre zone économique exclusive et de notre plateau continental, et nous avons des droits souverains et avons juridiction sur lui», a ajouté Daza en employant le nom philippin de l’atoll.

Pékin a de son côté adressé une protestation «solennelle» par la voie diplomatique aux Philippines. Il a fait part de son «fort mécontentement» et de sa «ferme opposition» après «l’intrusion» de navires philippins autour de l’atoll disputé, selon l’ambassade de Chine à Manille. Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale malgré les prétentions rivales des Philippines, du Vietnam ou encore de la Malaisie, faisant fi d’un jugement international de 2016 qui lui a donné tort.

Les collisions sont survenues au moment où les Philippines conduisaient une mission de ravitaillement habituelle de leurs troupes situées dans cet avant-poste isolé à environ 200 km de l’île philippine de Palawan et à plus de 1000 km de la grande île chinoise la plus proche, Hainan.