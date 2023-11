Philippines: Manille accuse la Chine d’avoir tiré au canon à eau sur un bateau

Manille a affirmé que les garde-côtes chinois et d’autres vaisseaux ont «imprudemment harcelé, bloqué, exécuté des manœuvres dangereuses» dans ces eaux contestées pour tenter «d’empêcher illégalement ou de faire obstruction à un ravitaillement de routine» à destination de troupes stationnées sur l’atoll Second Thomas.

Pékin dénonce les «infractions» des Philippines

À Pékin, un porte-parole des garde-côtes, Gan Yu, a dit que des «mesures de contrôle» avaient été prises contre des bateaux philippins accusés d’intrusion dans les eaux chinoises. «Nous exhortons les Philippines à cesser immédiatement leurs infractions», a-t-il appelé. L’incident s’est produit près de l’atoll Second Thomas, dans les îles Spratleys, presque trois semaines après deux collisions entre des navires chinois et des bateaux philippins en mission de ravitaillement dans la même zone.

Une poignée de soldats philippins sont stationnés à bord du Sierra Madre, un bateau arrimé à l’atoll Second Thomas en 1999 pour surveiller les mouvements chinois en mer. Leur survie dépend de ces missions de ravitaillement. L’atoll Second Thomas se situe à environ 200 kilomètres de l’île philippine occidentale de Palawan et à plus de 1.000 kilomètres de la première masse terrestre chinoise notable, l’île de Hainan. Pékin et Manille publient chacun leurs images des incidents, se rejetant la faute.