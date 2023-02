Arnaques aux cryptos : Philippins forcés de travailler pour des escrocs chinois

Les Philippins compétents en anglais et en informatique constituent des cibles «prisées» pour les réseaux chinois d’escroquerie spécialisés dans les arnaques aux cryptomonnaies établis en Birmanie, au Laos et au Cambodge. C’est ce qu’a déclaré lundi Eduardo de Vega, sous-secrétaire chargé des affaires en lien avec les travailleurs migrants au ministère philippin des Affaires étrangères. Les démarches de rapatriement des ressortissants piégés par ces réseaux se poursuivent, a fait savoir M. de Vega. «Au moins 119» d’entre eux ont été ramenés sur le sol philippin depuis l’an dernier, a-t-il détaillé.

Des arnaques «amoureuses»

Des groupes rebelles et des milices ont élu domicile dans des régions frontalières accidentées de Birmanie et s’affrontent depuis des décennies autour du contrôle du territoire, de l’exploitation de ressources rentables comme le bois et le jade ou encore du trafic de drogue. En général, les Philippins recrutés se font passer pour des femmes et nouent des relations «amoureuses» avec leurs cibles, généralement des Occidentaux, a décrit M. de Vega. Ils perçoivent un salaire et une part des bénéfices, mais sont sujets à des «punitions corporelles» s’ils n’escroquent pas un nombre suffisant de personnes, a-t-il expliqué.