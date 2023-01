La Haye : Philips supprime 6000 emplois supplémentaires

«2022 a été une année très difficile pour Philips et ses actionnaires. Nous sommes en train de prendre des mesures fermes pour améliorer nos performances de façon urgente»

Rappel de respirateurs défectueux

Philips a rappelé les respirateurs en juin 2021, après avoir annoncé que les utilisateurs risquaient d’inhaler ou d’avaler des morceaux de mousse insonorisante toxique pouvant provoquer des irritations, des maux de tête. Le groupe a alors aussi évoqué un risque «potentiel» de cancers à long terme. Philips a depuis récemment assuré que, selon des tests approfondis, les appareils étaient «dans les limites de sécurité» tout en précisant que ses conseils aux patients et aux médecins restaient inchangés: arrêter l’utilisation du respirateur et envisager des traitements alternatifs.

Le groupe se concentre sur sa volonté de «renforcer la sécurité des patients et la qualité du management» à la suite du rappel, a précisé lundi M. Jakobs. Philips a produit environ 90% des appareils de remplacement qu’il a besoin de fournir aux patients, a ajouté Philips. Mais il est en train d’augmenter le nombre de remplacements, ce qui entraîne une provision supplémentaire de 85 millions d’euros, selon l’entreprise néerlandaise.

Et le groupe n’a pas encore inclus dans ses comptes les éventuels dédommagements qu’il devra verser aux États-Unis, car les sommes demeurent «incertaines». Philips Respironics fait en effet l’objet d’une enquête du ministère américain de la Justice (DoJ). Il est défendeur dans plusieurs recours collectifs et réclamations individuelles pour préjudice corporel, et est en pourparlers avec l’autorité américaine de santé FDA, au sujet d’un règlement final sur les respirateurs défectueux.