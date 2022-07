Cyclisme : Philipsen remporte la 15e étape au sprint

Un sprint caniculaire: le Belge Jasper Philipsen (Alpecin) a remporté dimanche à Carcassonne la 15e étape du Tour de France devant un premier peloton comprenant le porteur du maillot jaune, le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo). Durant cette journée agitée pour son équipe, le maillot jaune a chuté en cours d’étape et a vu deux coéquipiers quitter la course.

À l’entrée de la troisième et dernière semaine de course, Vingegaard a perdu deux coureurs de premier plan, qui auraient pu l’aider en montagne. Le Slovène Primoz Roglic, qui souffre de ses blessures à une épaule et au dos, a renoncé avant le départ de Rodez et le Néerlandais Steven Kruijswijk a chuté à 64 kilomètres de l’arrivée.