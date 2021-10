DE LA ROUTE AU PODIUM - Phillip Lim s’associe à Volvo pour créer un sac de voyage

Les solutions durables sont le luxe absolu

Le luxe et la durabilité ne sont pas antinomiques

Le sac week-end dénote par son design scandinave très épuré. Avec ses rangements discrets, sa double poignée et sa forme distinctive, il ne passe pas inaperçu et montre que le luxe et la durabilité sont loin d’être incompatibles. L’envie d’utiliser des matériaux durables alliant qualité et luxe est plus grande que jamais et prend de plus en plus d’importance. Une tendance identifiée dans «The Rise of Conscious Design», un rapport consacré aux matériaux, publié il y a quelques années par Volvo en partenariat avec les chercheurs en tendances de The Future Laboratory.