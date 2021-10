Netflix : Phoebe Dynevor se soigne pour garder la tête froide

L’héroïne de «Bridgerton», qui ne pensait pas que la série serait un tel succès, se fait aider pour gérer sa soudaine célébrité.

Cependant, quand les premiers épisodes du feuilleton ont été diffusés sur Netflix, Phoebe a vu que beaucoup de gens s’emballaient autour d’elle. «Ils me disaient que ça allait être énorme, mais vous ne le croyez pas et vous ne comprenez pas ce que cela signifie jusqu’au moment où cela vous arrive», explique-t-elle. Très vite, l’actrice a été la cible de paparazzis: «C’était vraiment effrayant. Je réalisais que si je sortais de chez moi en pyjama, il y aurait peut-être quelqu’un qui me prendrait en photo.»