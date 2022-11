Basketball : Phoenix et Boston confirment leur domination

Les Suns ont battu Glden State, et les Celtics ont largement battu les Atlanta Hawks de Clint Capela dans leur salle, mercredi soir en NBA.

Phoenix a battu Golden State (130-119), malgré 50 points de Stephen Curry, et Boston a conforté sa domination à l’Est, en s’imposant à Atlanta (126-101), mercredi en NBA, où l’intenable Shai Gilgeous-Alexander a offert la victoire à Oklahoma City à Washington.

En cause, une nouvelle fois, la passivité de l’arrière-garde des Warriors, qui accuse une moyenne indigne de 124,3 points encaissés hors de leurs bases. «Ce n’est pas ce qu’on peut faire de mieux en attaque qui me préoccupe, mais notre capacité à défendre», déplorait déjà l’entraîneur Steve Kerr à la mi-temps (72-65). Il va devoir vite trouver une solution.

Côté Suns, le collectif a fonctionné à plein régime avec un cinq majeur entre 13 et 29 points, le plus prolifique ayant été Cameron Payne, juste devant Devin Booker (27 pts). De quoi remonter à la 2e place à l’Ouest, juste devant Denver, surpris chez lui (106-103) par les Knicks de Julius Randle (34 pts, 11 rbds).

7 points et 8 rebonds pour Capela

Finalistes du dernier championnat, les Celtics ont eux décroché un 8e succès d’affilée d’autant plus probant que la performance fut avant tout collective. Si Jayson Tatum (19 pts, 8 passes) et Jaylen Brown (22 pts) ont été déterminants, cinq joueurs ont ajouté entre 14 et 18 pions, le banc en totalisant 44. «Tout le monde était impliqué, nos remplaçants ont apporté, c’est bien la preuve que notre équipe est bonne», s’est félicité Brown.