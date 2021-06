Basketball : Phoenix fait le break contre Denver

En play-off de NBA, le club de l’Arizona a remporté la deuxième manche contre les Nuggets (123-98).

Les Phoenix Suns ont remporté mercredi sur leur parquet le deuxième match de leur demi-finale de Conférence Ouest de NBA contre Denver (123-98) et mènent désormais 2-0 dans la série au meilleur des sept rencontres.

A peine désigné MVP (meilleur joueur), le pivot des Nuggets Nikola Jokic a livré une bonne prestation (24 points, 13 rebonds et 6 passes). Mais cela n’a pas suffi face à la puissance collective de la franchise de l’Arizona, dont six joueurs ont inscrit dix points ou plus.