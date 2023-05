Basketball: Phoenix survit à la démonstration de Jokic, Harden assomme Boston

Il a fallu que les Suns rendent vaine la performance exceptionnelle du Serbe, dont le record personnel en play-off NBA était précédemment de 43 points. Auteur d'un 20/30 aux tirs (11 passes), il a longtemps porté les espoirs des Nuggets à lui seul, livrant au passage un duel à distance de très haute volée face à Devin Booker, dans le troisième quart-temps, au cours duquel les deux stars se sont répondues tir pour tir pour inscrire respectivement 18 et 17 pions. «Il est si difficile à garder. Soit il marque, soit il implique ses coéquipiers, soit il fait les deux. Bon... il peut réussir 50 points tant qu'il veut, tant que nous gagnons», a réagi l'arrière de Phoenix, qui a tout de même fini avec 36 points (12 passes) et une diabolique adresse (14/18 aux tirs).

Jokic bouscule le propriétaire de Phoenix

Sur quoi, la défense des Suns s'est appliquée à rendre la vie un peu plus dure à Jokic, quelque peu fatigué par ses efforts, à l'image de ce ballon important perdu à 27 secondes de la fin et qui n'avait que Jamal Murray pour prendre son relais (28 points) en attaque.

Son entraîneur, Michael Malone, n'a pas non plus manqué de s'offusquer, affirmant trouver «fou» que sa star ait été sanctionnée. «Il est allé chercher le ballon et un fan a agrippé le ballon, voulant faire partie du jeu. Il suffit de lâcher le ballon, mec», a-t-il dit. Apprenant qu'il s'agissait du propriétaire des Suns, Malone a répondu: «Je n'en ai rien à faire.»

Philadelphie a frôlé la correctionnelle

À l'Est, Philadelphie a encore dû son salut à James Harden, auteur de 42 points. Et comme il l'avait fait quasiment au buzzer pour arracher le gain du match 1 , le «Barbu» a sorti un shoot à trois points gagnant à 19 secondes de la fin de la prolongation.

«Ce soir (ndlr: dimanche), c'était vraiment une question de vie ou de mort, je me suis efforcé d'être agressif», a commenté Harden, très adroit (16/23 aux tirs dont 6/9 à longue distance) et impliqué de partout (9 passes, 8 rebonds, 4 interceptions). «James a été génial, l'a complimenté son coach, Doc Rivers. Avant le match, je lui avais envoyé une chanson de gospel intitulée «Do You Know My Name» («Connais-tu mon nom»). Et James Harden a été James Harden ce soir.»