Basketball : Phoenix ne lève pas le pied

Les Suns, vainqueurs des Sixers (114-104) dans le blockbuster du jour, et les Celtics, nouveaux leaders à l’Est, ont été récompensés aux Oscars de la NBA, dimanche.

Devin Booker (qui monte au panier) et et Joel Embiid (21) se sont neutralisés.

Les Suns, vainqueurs des Sixers (114-104) dans le blockbuster du jour, avec un duel Devin Booker/Joel Embiid qui a crevé l’écran, et les Celtics qui en ont profité pour devenir leaders à l’Est, ont été récompensés aux Oscars de la NBA, dimanche.

Menés de quinze longueurs au 2e quart-temps, les Suns ont accéléré en seconde période, leur collectif faisant la différence, puisque Booker et Embiid se sont muselés à distance, le premier finissant avec 35 points, le second avec 37 (15 rbds, 3 interceptions, 2 contres).

James Harden (14 pts, à 2/11, 9 passes) a été contenu et Philly a manqué d’impact supplémentaire en attaque. Tout l’inverse de Phoenix, qui a notamment pu compter sur son «parrain du money-time» Chris Paul (19 pts, 14 passes).

«C’est la meilleure équipe de la ligue pour une raison. Ils ont un groupe de grands joueurs qui jouent bien ensemble. Ils sont connectés offensivement et défensivement, ils ne se laissent pas ébranler», a salué Embiid, qui vise l’Oscar du meilleur joueur de la saison (MVP).

Les Lakers en danger

Les Celtics sur leur lancée

Leur franche victoire (134-112) contre Minnesota, la 24e en 28 rencontres, les Celtics la doivent notamment à Jayson Tatum (34 pts) et Jaylen Brown (31 pts, 10 rbds), impitoyable duo actuellement. Avec encore sept, huit matches à jouer en saison régulière, la lutte pour la première place se jouera jusqu’au bout, quatre équipes se tenant dans un mouchoir de poche, Miami (2e) et Milwaukee (3e) complétant la photographie du jour.

Quasiment assurés de devoir en passer par les barrages pour accéder aux play-off, les Nets ont eux manqué l’occasion de faire un break face aux Hornets, vainqueurs à Brooklyn (119-110). Charlotte a ainsi gâché le retour au Barclays Center de Kyrie Irving, de nouveau autorisé à jouer à New York, bien que non vacciné contre le Covid-19, et qui n’a pas brillé (16 pts, à 6/22, 11 passes).