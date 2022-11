États-Unis : Photo avec Hailey: Selena ne comprend pas le buzz

L’image, partagée par le photographe Tyrell Hampton sur Instagram le 16 octobre 2022, avait fait le tour du monde et beaucoup de bruit. Il faut dire qu’on y voyait Hailey Bieber et Selena Gomez enlacées et tout sourire alors que nombreux sont ceux qui les croient ennemies depuis que la première a épousé Justin Bieber, ex de la seconde, malgré les dénégations d’Hailey.