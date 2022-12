La photo officielle du Conseil fédéral 2023 a été publiée

Ce chaos qui vous avait échappé

Les sept conseillers fédéraux et le chancellier sont tous habillés en noir, autour d’une table devant un grand fond très blanc. Le seul élément un peu vif est le livre rouge sur le bureau, qui renferme la Constitution. À première vue, une photo très simple, sans effusion, comme si prise à la va-vite pendant une séance. Pourtant, à y regarder de plus près, des détails apparaissent et rien n’est laissé au hasard par le ministre de la Culture.

Aviez-vous vu les feuilles de papier qui volent par dessus les têtes du Conseil fédéral? La Chancellerie nous informe que sur elles figurent des poèmes de Charles-Ferdinand Ramuz, qui «évoquent discrètement le chaos et les tensions mondiales qui semblent bien plus présents aujourd’hui qu’hier».

Le ton n’est pas franchement à l’optimisme, mais veut néanmoins donner un signal de calme. «Dans une période d’incertitudes et de crises, la photographie doit être à la fois rassurante et sobre», assume Alain Berset, cité dans la communication de la Chancellerie.

Au centre mais sans trop attirer l’attention

On est loin du cliché de 2016, où tout le monde avait le regard rivé (et un peu crispé) sur le patron Johann Schneider-Ammann, au centre de l’image. C’est aussi une des rares fois que les conseillers fédéraux regardent ailleurs que dans l’objectif du photographe. «La photo entend montrer l’unité du Conseil fédéral et la bonne collaboration de ses membres, malgré les points de vue différents», dit Alain Berset. Le message: ils ont mieux à faire que prendre la pose et sourire, il faut travailler. Et sobrement.