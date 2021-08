Suisse romande - Photo-thérapie: poser nue pour retrouver l’estime de soi

La séance intitulée «Sur les courbes de mon corps» se déroule au domicile de la personne photographiée et se concentre sur les parties qui la complexent. L’option «Nu(e) et libre» propose, quant à elle, de se faire photographier en pleine nature et dans le plus simple appareil. «Je me suis toujours mieux acceptée nue plutôt qu'avec des vêtements, explique Nirine Arnold. Quand on est habillé, on se compare à un idéal de beauté et donc aux autres. Du coup, on se concentre beaucoup plus sur un bourrelet qui ressort dans une robe moulante, par exemple. Et puis, sans habits, on ne peut plus se cacher, on est vraiment soi.»