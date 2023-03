Genève : Photos de nus censurées, mais à nouveau exposées

Des photos artistiques de nus censurées le mois dernier ont retrouvé leur place sur des murs. Ironie: elles sont présentées dans deux (et bientôt trois) lieux voisins de l’endroit où elles avaient été initialement exposées, avant d’être décrochées sous la pression de féministes, qui les jugeaient non paritaires et non représentatifs de la diversité des corps. L‘affaire avait suscité l’émoi et la colère des photographes, mais aussi des milieux alternatifs très actifs dans le quartier des Grottes, au centre-ville.