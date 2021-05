Yearbook de la honte (USA) : Photos jugées trop débridées: l’école photoshope ses étudiantes

Un établissement scolaire a censuré l’album de fin d’année en recouvrant les bustes de plus de 80 étudiantes. Les familles des concernées exigent des excuses.

Plus de 80 élèves concernées

«Honteuses de leurs corps»

Plusieurs élèves se sont plaintes du traitement apporté à leur image, considérée comme sexualisée. De nombreuses adolescentes et leurs parents exigent maintenant des excuses. Riley a expliqué au journal américain qu’elle souhaitait que l’établissement scolaire reconnaisse ses torts et le fait que de pareilles actions avaient pu induire chez certaines jeunes filles un sentiment de «honte de leurs corps».

Série de mesures

D’après de nombreux parents et élèves, la modification de photos est la dernière mesure de toute une série de démarches prises par l’école pour contrôler la façon dont les filles s’habillent. Le règlement de l’école stipule en effet qu’il est interdit de porter des hauts qui ne couvrent pas «toute l’épaule» ainsi que des shorts ou des jupes à plus de 10 cm au-dessus du genou. Le code vestimentaire précise encore que les chemises doivent être «modestes et non révélatrices ou distrayantes».