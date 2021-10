Seconde Guerre mondiale : Photos méconnues du procès de Nuremberg tirées de l’oubli

Pour l’anniversaire de la fin du procès où furent jugés les dignitaires SS, le mémorial d’Izieu, en France, a restauré un album regroupant plus de 120 clichés pris en coulisses et lors des audiences.

Dans le box des accusés, Hermann Göring ne cache pas sa lassitude (à gauche) lors du procès. Au centre, on peut voir Rudolf Hess, adjoint de Hitler, et à droite, Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich.

Tiré de l’oubli et remis en état grâce à l’aide financière du consulat des États-Unis à Lyon, ce document historique est constitué de 121 photos prises dans les coulisses et lors des audiences du tribunal de Nuremberg, de novembre 1945 à octobre 1946.

Cet album, relié en cuir, avait été constitué par les organisateurs américains du procès et offert aux huit magistrats, qui ont composé la juridiction chargée de juger dans la ville bavaroise les plus hauts responsables nazis, dont le juge français Henri Donnedieu de Vabres.

On peut notamment y voir Hermann Goering se cacher le visage face aux photographes en salle d’audience, puis surpris au milieu d’un repas entre deux sessions aux côtés du successeur désigné d’Hitler, Karl Dönitz, et du «banquier» du Reich, Walther Funk.

Don pour la mémoire

La famille du magistrat a choisi de confier sa restauration au musée-mémorial d’Izieu, commune située non loin des Alpes, sis dans l’ultime refuge de 44 enfants juifs et de leurs six éducateurs, raflés et déportés en avril 1944 sur ordre de la Gestapo de Lyon, commandée alors par Klaus Barbie.