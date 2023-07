La BBC se défend face aux accusations visant un présentateur vedette

«Complexe et difficile»

L’affaire fait la Une des journaux britanniques depuis que le tabloïd The Sun a écrit qu’un présentateur star aurait payé une personne mineure en échange de photos «sordides». «C’est clairement une situation complexe et difficile et nous devons gérer un certain nombre de facteurs: répondre correctement à de graves allégations (…) respecter la vie privée des individus et l’intérêt public légitime», a déclaré mardi le directeur général du géant de l’audiovisuel public Tim Davie lors d’une conférence de presse.