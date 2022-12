Genève: Pic de la mortalité après le passage à l’heure d’hiver

Samedis et dimanches moins létaux

L’examen des données sur lesquelles s’est basée l’étude de l’Unige a aussi révélé un autre phénomène. Tout au long de l’année, indépendamment des variations saisonnières, la mortalité baisse les week-ends, avant un pic les lundis (+2,9%). Cette singularité reste sujette à interprétation. «Samedi et dimanche, on se repose généralement mieux, on est peut-être moins exposé à des situations dangereuses car on privilégie des activités domestiques en famille, et la pollution atmosphérique liée au trafic, notamment, diminue», suppute François Herrmann. Exception notable à ce creux mortifère du week-end: les hommes entre 20 et 40 ans. Dans cette catégorie, les décès sont plus nombreux samedi et dimanche. Soirées trop arrosées, conduite hésitante, plus grande exposition à la violence de la vie nocturne et activités physiques à risques pourraient notamment expliquer la chose, imaginent les chercheurs.