«Pick me Girls»: elles s’offrent aux hommes en dénigrant leur genre

Ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement dû voir passer le hashtag #pickmegirl, qui accompagne des vidéos comptabilisant parfois plusieurs millions de vues. Derrière les internautes qui se définissent comme des «Pick Me Girls» se cachent des femmes qui veulent se faire aimer des hommes… au détriment d’autres femmes.

Cette expression, qui veut bien dire «choisis-moi plutôt qu’une autre», on la devrait au personnage de Meredith Grey, incarné par l’actrice Ellen Pompeo dans la série américaine «Grey’s Anatomy». «Pick me, choose me, love me» (ndlr: «Choisis-moi, choisis-moi, aime-moi»), avait-elle lancé au docteur Derek Shepherd, dans la deuxième saison, pour le convaincre de se mettre avec elle plutôt qu’avec l’autre femme qu’il convoitait. Il faut dire que, pour Meredith, ça a bien marché!

Pour plaire, les Pick Me Girls se disent moins dramatiques, moins «garces» et bien moins compliquées que les autres femmes de ce monde. Au risque de se mettre à dos leur propre genre. Car dans la démarche des Pick Me Girls, on valide les stéréotypes associés aux normes de genre féminines, pour ensuite les dénigrer. Ce qui pourrait être vu non seulement comme une désolidarisation, mais aussi comme une insulte envers les femmes qui ne pensent pas comme elles. «Je n’aime pas travailler avec d’autres femmes, parce qu’avec elles, c’est toujours la zizanie» est typiquement une phrase de «Pick Me Girl».

Le foot plutôt que les films

Ces filles se définissent aussi comme drôles, décontractées et cool. Des caractéristiques qu’on attribuerait davantage aux hommes. Elles prétendent aussi préférer boire de la bière plutôt que du vin et regarder du football plutôt que des comédies romantiques (attention aux clichés!).

Pour Alexandra Müller, porte-parole de la Frauenzentrale à Zurich, organisation de défense des droits des femmes, il ne fait aucun doute qu’en procédant de la sorte, les Pick Me Girls attirent réellement l’attention des hommes. «Elles s’intéressent à des contenus dits masculins ou non féminins. Et elles veulent aussi paraître plus intelligentes que les autres femmes», explique la communicante.

«Pour se faire remarquer»

Pour cette dernière, la pression sociale joue un rôle central: «Les jeunes femmes se sentent sous pression parce qu’elles pensent qu’elles doivent se définir et se présenter de cette manière pour se faire remarquer et pour plaire.» Pourtant, d’après Alexandra Müller, ce phénomène n’est pas nouveau: «Nous, les femmes, ne pouvons souvent pas faire autrement parce que nous avons été socialisées de cette manière. Certains appellent cela de la misogynie intériorisée, c’est-à-dire des préjugés que nous avons appris en raison des normes sociales.»

