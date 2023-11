Picoler en bande dans la rue sera peut-être interdit à Orbe

Garder la tête froide

«Ce genre de mesure doit être proportionné et surtout applicable», a toutefois tempéré la syndique Mary-Claude Chevalier. Une prudence judicieuse, puisque s’il est bel et bien possible de définir des zones ou des horaires sans alcool dans un règlement communal de police, la question reste sensible. «Une application de ce genre de mesures pourrait poser un problème, notamment lors des manifestations», rappelle Xavier Duquaine, le secrétaire communal d’Orbe.