Banque : Pictet accuse un léger recul de son bénéfice

Le groupe bancaire genevois a vu sa masse sous gestion et son bénéfice diminuer sur les six premiers mois de l’année, notamment en raison des incertitudes provoquées par la pandémie de Covid-19.

Pictet a dû se prémunir contre les risques du coronavirus, ce qui a pesé sur ses résultats intermédiaires. La masse sous gestion a reculé, sous l’effet de la chute des marchés financiers au plus fort de la crise et malgré une collecte très favorable, tandis que les recettes ont progressé grâce à une activité clientèle dopée à la volatilité.

Dans ce contexte marqué par les incertitudes, Pictet annonce mardi l’ouverture de deux bureaux, l’un à Shanghai et l’autre à New York. Leur inauguration interviendra au cours du 4e trimestre.

Sur les six premiers mois de l’année, la masse sous gestion s’est étiolée de 3,0% à 559 milliards de francs, indique vendredi l’établissement basé à Carouge.

Recettes en augmentation

«D’importants apports nets à deux chiffres en milliards de francs et d’excellentes performances de gestion enregistrées par rapport à l’évolution des indices de référence ont contribué à l’augmentation des produits d’exploitation, malgré un environnement de marché difficile», explique Renaud de Planta, associé sénior, cité dans le communiqué.

Les recettes semestrielles ont gonflé de 3,6% sur un an, à 1,33 milliard de francs. Dans son communiqué, Pictet affirme avoir profité d’une progression du résultat des opérations de négoce et de la juste valeur. En contrepartie, la banque a dû inscrire des correctifs pour risque de défaillance client et a subi des pertes liées aux opérations d’intérêts.