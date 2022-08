Le Conseil fédéral se prépare en cas de pénurie de gaz

Pénurie de gaz : Pièces et eau un peu moins chaudes: les restrictions se dessinent

Après la conférence de presse du Conseil fédéral présentant sa campagne de recommandations à la population et aux entreprises pour éviter une pénurie d’électricité et de gaz, Guy Parmelin en a tenu une deuxième pour annoncer la mise en consultation des mesures prévues en cas de pénurie de gaz spécifiquement.

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) mène actuellement une consultation sur deux projets d’ordonnance – l’ordonnance sur les interdictions et les restrictions d’utilisation de gaz et l’ordonnance sur le contingentement du gaz – dont l’objectif est «d’informer en amont les acteurs concernés de leurs tâches et obligations en cas de pénurie et de permettre aux milieux intéressés de faire part de leur point de vue», explique le Conseil fédéral.

Température au travail, eau chaude, barbecue à gaz

«Les restrictions et interdictions d’utilisation engendreraient surtout une baisse du niveau de confort», assure le Conseil fédéral qui veut protéger autant que possible les biens et services vitaux. «Ces mesures impliquent avant tout la réduction de la température des pièces et de l’eau chaude. Elles concerneraient dans un premier temps surtout les lieux de travail, mais pourraient également être étendues aux logements. Les ménages consommant plus de 40% du gaz, une diminution substantielle de la consommation de gaz en Suisse n’est pas possible sans leur concours», poursuit-il.