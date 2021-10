300 KM/H? AUCUN PROBLÈME! – Pied au plancher sur piste d’essai

Sept bolides de tuning, un total de plus de 6000 ch, un ovale et une seule question qui brûle les lèvres: quel a été le plus rapide?

L’une des pistes d’essais automobiles les plus exclusives se trouve dans la ville de Papenburg, dans le nord de l’Allemagne. Cet ovale avec deux lignes droites d’environ quatre kilomètres est idéal pour tester même les voitures les plus rapides jusqu’à leur vitesse de pointe. Pour le Who’s Who du milieu du réglage automobile, il s’agit du terrain de jeu idéal pour appuyer à fond sur la pédale d’accélérateur en départ arrêté sur une distance de 3000 mètres. On peut, d’ores et déjà, révéler que tous ont franchi la barre symbolique des 300 km/h.

BMW M4 d’AC Schnitzer: 304 km/h

Les essais ont démarré avec une BMW M4 d’AC Schnitzer de 590 ch. Le véhicule bavarois a atteint les 304 km/h. Auto Bild Sportcars

La BMW M4 fait partie des voitures préférées des fans de tuning. Rien que le modèle de série des Bavarois développe 510 ch, mais AC Schnitzer arrive à tirer 80 ch de plus du moteur en l’amenant à une puissance de 590 ch. Ce qui fait du modèle bavarois l’outsider du jour. Pour autant, il s’est bien défendu. D’entrée de jeu, le coupé gris a réussi à dépasser les 300 km/h pour atteindre 304 km/h lors du deuxième essai. Une vitesse de précision, car à 305 km/h, l’électronique empêcherait de toute façon toute accélération supplémentaire.

Audi RS6 Avant de MTM: 313 km/h

La barre des 300 km/h a également été largement franchie avec l’Audi RS6 Avant de 1001 ch, qui a enregistré précisément 313 km/h. Auto Bild Sportcars

L’Audi RS6 Avant de MTM de 1001 ch était le véhicule le plus puissant de cette journée. Le moins qu’on puisse dire est que le superbreak a vraiment tenu ses promesses en atteignant les 200 km/h en 8,6 secondes et les 300 km/h en 21,5 secondes. Si ce n’est que c’est à ce moment-là que le malheur est arrivé. Le moteur, dont la puissance avait été renforcée de 600 à 1001 ch, a atteint ses limites, un tuyau de pression de suralimentation s’étant fait la malle. Le break a brusquement perdu de sa puissance, laissant un nuage de fumée dans son sillage. Ce sont malheureusement des choses qui arrivent avec des réglages aussi extrêmes quand on tente de battre un record.

Mercedes-AMG GLE 63 S de Brabus: 324 km/h

Le Brabus 900 Rocket Edition de 900 ch a franchi la barre des 300 km/h haut la main, atteignant même 324 km/h. Auto Bild Sportcars

Le Brabus avait déjà établi un record avant même qu’il ne parcoure le moindre mètre et ce, en termes de prix. En effet, le Brabus 900 Rocket Edition, qui, comme son nom l’indique, est une Mercedes-AMG GLE 63 S de 900 ch, coûte 453’000 euros, soit l'équivalent de près de 500’000 francs. Le couple est, quant à lui, encore plus impressionnant: 1250 Nm. Pour parvenir à de telles performances, le fameux préparateur de Mercedes ne s'est pas contenté de bidouiller le logiciel, mais a entièrement transformé le moteur. Résultat des courses: le véhicule a enregistré une vitesse de pointe de 324 km/h, un record mondial pour un SUV.

Porsche 911 Turbo de MTM: 344 km/h

Une vitesse de 344 km/h a été enregistrée pour la Porsche 911 Turbo MTM de 910 ch. Celle-ci aurait pu être nettement supérieure s’il n’y avait pas eu un malentendu au départ. Auto Bild Sportcars

Trois Porsche 911 Turbo ont participé aux essais à Papenburg. Celle de 910 ch était le représentant le plus puissant de MTM. Habituellement spécialisé dans les Audi, le préparateur Audi MTM d'Ingolstadt s'est, pour une fois, attaqué à l'icône des voitures de sport de Zuffenhausen. Launch Control, feu, partez! Jusqu’à 300 km/h, la 911 grise était toujours en tête dans le duel des 911. Mais ce jour-là, MTM a été doublement malchanceux. Suite à un malentendu, le pilote d'essai a déjà levé le pied de la pédale d’accélérateur 900 mètres avant l'arrivée. Tant pis pour la victoire, du moins dans le duo à trois Porsche.

Porsche 911 Turbo de Techart: 350 km/h

Ce jour-là, Techart a également réussi à franchir la barre des 300 km/h et même à atteindre les 350 km/h avec une Porsche 911 Turbo de 770 ch et à se classer ainsi à la troisième place. Auto Bild Sportcars

Le malheur des uns fait le bonheur des autres: TechArt a profité de l’erreur de son concurrent et a fait mieux que la 911 de MTM en lançant sur la piste son bolide rouge à une vitesse de 350 km/h. Pour y parvenir, le tuner de Leonberg a réussi à tirer une puissance de 770 ch du moteur turbo de 3,8 litres, soit 120 ch de plus que du moteur de série. Cela a permis de gagner cinq secondes dans le sprint à 300 km/h et d’atteindre une vitesse de pointe supérieure de 20 km/h par rapport au modèle d’usine. Malgré cela, une autre Porsche a été encore plus rapide…

Porsche 911 Turbo de 9FF: 353 km/h

Mais la 911 la plus rapide était celle de 9FF. Le bolide de 800 ch est allé encore un tout petit peu plus loin pour atteindre 353 km/h. Auto Bild Sportcars

… à savoir celle de 9FF. En matière de vitesse extrême, le préparateur allemand de Dortmund avait déjà une réputation quasiment légendaire dans le milieu et a déjà établi un certain nombre de records. Cette année encore, les hommes qui entourent le patron de l’entreprise, Jan Fathauser, ont eu recours à tous les subterfuges pour rester en tête. Ils sont même allés jusqu’à démonter l’aileron arrière de leur Porsche Turbo de 800 ch, pour gagner quelques km/h de plus en vitesse finale. En fin de parcours, le compteur affichait 353 km/h, ce qui en fait la Porsche la plus rapide du jour. Mais il y avait encore plus rapide ce jour-là, à Papenburg…

Lamborghini Huracan Performante de Klasen Motors: 384 km/h

Le vainqueur, une Lamborghini Huracán de 1180 ch de Klasen Motors, était une ligue à part. Dans le sprint sur 3000 mètres, elle a établi un nouveau record incroyable de 384 km/h. Auto Bild Sportcars