«Il faudra bien que quelqu’un s’y penche, car beaucoup de gens ont perdu des grosses sommes là-dedans, analyse Sandra Imsand, spécialiste des MLM à la FRC. Mais il faudra de nombreuses nuits blanches. Les outils juridiques manquent et la pratique évolue très vite, chaque année de nouvelles stratégies apparaissent. On ne parle presque plus de vente d’objet mais de services, et la limite de la légalité est donc devenue encore plus floue. Heureusement, on reçoit un peu moins de signalements depuis quelques mois. Peut-être que les articles de presse ont pu rendre les gens plus attentifs.» La FRC récolte toujours les témoignages de personnes confrontées à des arnaques de type MLM sur son site internet.