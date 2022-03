Justice : Pierin Vincenz assure n’avoir «rien fait d’illégal»

Le procès de l’ex-patron de la Raiffeisen et de ses coaccusés s’est terminé mardi. Alors que l’accusation demande six ans de prison, le jugement est attendu pour le 13 avril.

Pierin Vincenz reconnaît avoir commis des fautes mais rien d’illégal. Urs Jaudas

Après huit jours de débat, le procès de Pierin Vincenz, ex-patron de Raiffeisen, et de ses coaccusés – dont Beat Stocker, ancien chef du prestataire de service financier Aduno – s’est terminé mardi à Zurich. «Je suis conscient d’avoir commis des erreurs au cours des 20 années passées chez Raiffeisen et d’avoir parfois exagéré, mais je n’ai rien fait d’illégal», a déclaré Pierin Vincenz lors de sa dernière intervention devant les juges; comme le rapporte le «Tages-Anzeiger».

Le quotidien alémanique rappelle qu’il y a deux points principaux dans l’accusation. D’une part Vincenz et Stocker sont accusés d’avoir financé de grosses dépenses privées (fêtes dans des bars et des cabarets) aux frais de l’entreprise. D’autre part, Pierin Vincenz aurait facturé des voyages privés avec sa famille avec la carte de crédit de l’entreprise. L’ex-patron de Raiffeisen a répondu qu’il n’avait jamais séparé nettement le professionnel et le privé.

Jugement attendu le 13 avril

S’ajoutent des accusations de fraude en lien avec les avoirs de la société. Les deux hommes auraient précédemment détenu des parts dans différentes sociétés (Commtrain, GCL, Eurocaution et Investnet) pour ensuite user de leur influence chez Raiffeisen et Aduno dans le but d’amener les employeurs à reprendre les entreprises.

Au vu des faits, l’accusation réclame six ans de prison contre Pierin Vincenz et Beat Stocker pour escroquerie et gestion déloyale. De leur côté, les avocats de la défense demandent l’acquittement. Le tribunal doit rendre son jugement le 13 avril prochain.