Justice : Pierin Vincenz et Beat Stocker jugés coupables

Le tribunal de district de Zurich a rendu son jugement: Pierin Vincenz est condamné à trois ans et neuf mois de prison. Beat Stocker, l’autre principal coaccusé, écope lui de quatre ans.

Le tribunal de district de Zurich a rendu son jugement dans le procès contre Pierin Vincenz , ex-patron de Raiffeisen, accusé d’escroquerie, d’abus de confiance, de falsifications de documents, et d’autres méfaits. Ce dernier a été condamné à trois ans et neuf mois de prison. Beat Stocker, l’autre principal coaccusé, écope lui de quatre ans de prison.

Abus de sa position de confiance

Le juge Sebastian Aeppli a justifié le jugement en affirmant que les accusés étaient conscients que leurs actions les plaçaient dans une situation de conflits d’intérêts et qu’ainsi ils violaient leur devoir de loyauté envers Raiffeisen et Aduno. «C’était malicieux», a-t-il déclaré. Pour la fixation de la peine, le juge a affirmé que Pierin Vincenz a abusé de sa position de confiance: «Il y a une faute considérable avec une énergie criminelle relativement élevée». Le tribunal a qualifié Beat Stocker de «frontman». Sa peine est plus élevée car son bénéfice aurait été plus important que celui de Pierin Vincenz.