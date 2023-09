Pierre Arditi hospitalisé après un malaise sur scène

Selon les spectateurs, Pierre Arditi a fait un malaise alors qu’il était sur la scène du théâtre Edouard VII à Paris, environ vingt minutes après le début de la représentation de «Lapin». «Mais là, il a commencé à bégayer, on a vu qu’il n’arrivait plus à parler», rapporte Jérôme, présent dans le public, au «Parisien» .

Spectateurs évacués

La représentation de cette pièce en duo avec Muriel Robin, très attendue en cette rentrée culturelle, a été immédiatement interrompue, le rideau a été baissé et les spectateurs invités à quitter la salle. «C’était une scène où Pierre Arditi était debout, regardant un téléphone portable, explique une autre témoin, au quotidien français. «Son visage s’est figé, on a senti qu’il trébuchait sur le texte. Muriel Robin a enchaîné et puis à un moment, elle l’a attrapé par le bras et elle lui a dit Ça va, Pierrot?»