Pierre de Maere mis en lumière par MJF Spotlight

Pierre de Maere a sorti un premier EP remarqué, «Un jour, je» , au début de l’année 2022. Depuis, le Belge de 21 ans a le vent en poupe. Il a notamment tapé dans l’œil du Montreux Jazz, qui l’a programmé au Lab le 2 juillet et l’a intégré dans la sélection MJF Spotlight. Pour la plateforme, le chanteur a donné un showcase, enregistré fin mars à Zurich.

Que des bons. C’était ma première venue en Suisse. À cette occasion, j’ai découvert Zurich et son lac splendide. J’ai nourri des cygnes qui sommeillaient.

J’ai tellement hâte d’y être. On m’a tant parlé du festival. Tous les grands s’y sont produits et le cadre vend du rêve. J’ai été très étonné d’y être invité. C’est réellement l’événement pour lequel j’ai le plus d’attentes parmi tous ceux de la saison estivale.