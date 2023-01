Genève : Pierre Maudet a fermé les yeux sur les activités de Uber contre un deal

Arrivée à Genève en 2014, Uber a démarré ses activités dans l’illégalité. Pourtant, l’entreprise californienne a pu continuer d’exercer plusieurs années sans autorisation grâce à un deal secret passé avec Pierre Maudet, révèle une enquête de la «Tribune de Genève», basée sur une fuite de documents du géant technologique obtenus par le journal britannique The Guardian. Alors qu’en mars 2015, le Service du commerce interdit à Uber d’exercer, la multinationale fait recours et passe par la grande porte, en s’adressant directement à Pierre Maudet, alors à la tête du Département de la sécurité et de l’économie. Quelques mois plus tard, le magistrat rencontre trois cadres de l’entreprise. Une entrevue qui donnera lieu, selon un document interne de la société, à un accord entre l’élu et l’entreprise: en échange de quelques concessions et du secret de cette discussion, l’entreprise peut continuer ses opérations. Pour cela, Uber s’engage à ne pas faire travailler des taxis officiels et renonce à lancer son service UberPop, qui aurait fait appel à des chauffeurs amateurs.