Genève – Pierre Maudet acquitté, mais une image écornée

Recours en réflexion

Le Ministère public indique avoir pris «acte de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision, qui admet l'acceptation par Pierre Maudet et Patrick Baud-Lavigne d'un avantage indu, tout en estimant, contrairement au juge de première instance, qu'ils ne peuvent se le voir reprocher pénalement. Il examinera dans le délai utile l'opportunité de saisir le Tribunal fédéral.» Aucun autre commentaire ne sera fait.

Du côté de la défense de l’ex-conseiller d’Etat, Me Grégoire Mangeat, un de s es avocats aux côtés de Mes Fanny Margairaz et Yaël Hayat, s’est exprimé sur Twitter: « La Cour de justice nous a donné raison et valide les explications données par Pierre Maudet dès sa première audition en septembre 2018: être invité comme personnalité pour donner du relief à un événement sportif ou culturel, ce n’est pas un délit pénal. Cela ne le devient que si, derrière cette invitation, il y a une intention de peser à l’avenir sur les décisions du c onseiller d’ E tat, or ce n’était pas du tout le cas ici. Il est dommage qu’il ait fallu se battre pendant trois ans, dans l’adversité totale, pour que des juges suivent nos arguments et disent le droit, tel qu’il est. »