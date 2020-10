Pierre Maudet, écarté mercredi de son département par le Conseil d’Etat genevois, a décidé de démissionner la semaine prochaine et de se représenter à sa propre succession, a-t-il déclaré jeudi lors d’une conférence de presse. Selon le conseiller d’Etat, seul le peuple peut décider du sort d’un élu d’un exécutif, et non ses collègues.