Election du Conseil d’Etat: Pierre Maudet a sa deuxième chance

«C’est une immense marque de confiance et un défi car c’est une deuxième chance qu’on me donne.» Deux ans après l’avoir quitté, Pierre Maudet fait son grand retour au Conseil d’Etat. Ce dimanche, il est arrivé sixième au second tour de l’élection. Après avoir réussi avec sa nouvelle formation Libertés et justice sociale à entrer au Grand Conseil début avril, plaçant dix élus, c’est donc le carton plein pour celui qui a été condamné en justice pour son voyage à Abu Dhabi.