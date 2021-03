L’Exécutif a décidé de maintenir l’organisation actuelle jusqu’au 30 avril prochain, au lendemain de la prestation de serment de la candidate ou du candidat élu à l'issue du second tour de l'élection au Conseil d'Etat. LMD

Pierre Maudet ne retrouvera pas son département . Sa gestion lui avait été retirée par le Conseil d’Etat fin octobre à la suite d’un diag n ostic RH faisant état de graves souffrances des collaborateurs. Le rapport de l’ancien juge fédéral Fonjallaz (à consulter ici), commandé par le gouvernement afin d’approfondir la situation, a été rendu public ce mercredi. Il confirme en grande partie les éléments qui avaient été retenus pour ôter à Pierre Maudet la direction du Développement économique.

Management autoritaire pointé du doigt

Le rapport de l’ex-juge Fonjallaz r elève que Pierre Maudet était adepte d’un management autoritaire, dépourvu du souci d’expliquer, voire de faire accepter, ses décisions aux employés. Très exigeant, le conseiller d’Etat n’hésitait pas à mettre abruptement à l’écart des employés qui ne le satisfaisaient pas. Prônant une « horizontalisation » de la hiérarchie, l’élu a choisi d’exercer un contrôle direct de ses subalternes, sans passer par le secrétariat général. Il a ainsi annoncé début octobre sa volonté de mener lui-même les entretiens d’évaluation, de valider les vacances et de contrôler les notes de frais. L’audit souligne que « l’autoritarisme et l’absence de recherche d’adhésion, dans la prise de décision comme dans la communication, caractérisent le management » de Pierre Maudet.

Une fin prévisible

L’ex-juge tance néanmoins légèrement le Conseil d’Etat, estimant que la décision de confier un petit département (35 collaborateurs) à un homme politique si actif contenait les germes des difficultés qui se sont développées par la suite.

S’appuyant sur ces constats, le Conseil d’Etat a donc décider de maintenir son organisation actuelle, laissant Pierre Maudet sans dicastère. Pour appuyer sa décision, il cite ce passage du rapport: «Nonobstant les grandes qualités effectivement reconnues à M. le Conseiller d’Etat Pierre Maudet, le caractère autoritaire de ce magistrat, ses exigences, la déficience répétée de sa gouvernance à l'égard de ses subordonnés dans la recherche d'acceptation de ses nombreuses décisions et leur communication, mais aussi la mise à l'écart abrupte des cadres supérieurs du Département du développement économique (DDE), l'attribution de tâches non fonctionnelles avec la formation et l'expérience professionnelle des collaboratrices et collaborateurs (…). Tous ces éléments ont conduit à l'état de crise d'octobre au sein du DDE.»

Une confirmation des premiers diagnostics

Le Conseil d’Etat ajoute qu’une «conjonction d'éléments essentiellement imputables à la conduite du département par le magistrat a généré «mal-être, stress, souffrance, angoisse ou peur chez certains collaborateurs et collaboratrices du secrétariat général du département et chez la plupart des collaborateurs et collaboratrices de la direction générale du développement économique»».

Pour le gouvernement genevois, ce deuxième rapport «confirme les points essentiels des diagnostics RH» de cet automne qui l’avaient conduit à retirer l’ensemble de ses prérogatives à Pierre Maudet. Réuni ce mercredi, l’exécutif a décidé de suivre les conseils de l’ancien juge qui «recommande au Conseil d'Etat de renoncer à subordonner le personnel du DDE à Pierre Maudet».

Status quo jusqu’au 30 avril

L’Exécutif a donc décidé de maintenir l’organisation actuelle «jusqu’au 30 avril prochain, au lendemain de la prestation de serment de la candidate ou du candidat élu à l'issue du second tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat».